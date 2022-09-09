Тюмень, 9 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Тюменской области в единый день голосования будут работать 139 избирательных участков. Об этом сообщил информационному центру правительства региона 9 сентября председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Bfmsamara.ru Выборы

В единый день голосования 11 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу. Голосовать за него будут жители Надыма, Надымского района и Нового Уренгоя — общее число избирателей 116 424. В выборах примут участие кандидаты от пяти партий.

В Тюменской области будут полностью сформированы думы в Ишимском, Вагайском районах, Казанском и Мальковском сельских поселениях. В 14 районах проводятся дополнительные выборы в представительные органы МО.

Всего 11 сентября за своих кандидатов могут проголосовать 185 152 избирателя из Тюменской области и Ямала. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов.

Что касается досрочного голосования, то свой выбор в Тюменской области сделали 3346 человек, на Ямале — 3909.