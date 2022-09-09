Пенза, , 14:30 — REGNUM Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области. В регионе ожидаются заморозки до минус 3 градусов, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Холодно Дарья Антонова © ИА REGNUM

В субботу и воскресенье, 10–11 сентября, в ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…—3 °С. Осадки в предстоящие выходные дни маловероятны. В дневные часы воздух прогреется до +18 градусов.

В начале следующей недели, 12 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается около +9 °C, днем — +13…+18 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью и утром 10 сентября на территории Татарии местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до —1 °С. Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах с крупой, днем осадков не прогнозируется.

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