Москва, , 14:30 — REGNUM Доклад и предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС изучает в настоящее время российская сторона. Об этом 9 сентября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги», — сказал он.

Также Руденко уточнил, что России нужно время для того, как чтобы решить, как реагировать на ряд предложений из доклада МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки будет зависеть от того, как она будет выполняться.