* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:30 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали новость о смерти королевы Елизаветы II, изобразив её в образе вампира.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственное информационное агентство «Бахтар», управляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало информационный бюллетень о смерти королевы Елизаветы II и написало: »Елизавета II, королева Великобритании, умерла в возрасте 96 лет. Со смертью королевы Елизаветы II 73-летний принц Чарльз, её старший сын, унаследовал британскую монархию и стал королём этой страны».

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Лицо королевы Елизаветы II на изображении, опубликованном вместе с этой новостью, было отредактировано, чтобы она выглядела как вампир, с торчащими зубами и в окровавленной одежде.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, после 70 лет правления. Она правила дольше всех британских монархов за последнюю тысячу лет.