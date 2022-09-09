Лондон, 9 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Британская королевская семья будет соблюдать траур, пока после похорон Елизаветы II не пройдёт семь дней. Об этом говорится в заявлении дворца, которое приводит 9 сентября телеканал Sky News.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

Срок соблюдения траура установлен по желанию короля Великобритании Карла III. Дату похорон подтвердят в установленном порядке.

«Период королевского траура будут соблюдать члены королевской семьи, персонал королевского двора и представители вместе с войсками, выполняющими церемониальные обязанности, с настоящего момента и до семи дней после похорон королевы», — заявили в Букингемском дворце.

До утра следующего дня после завершения траура флаги в королевских резиденциях будут приспущены. Сами резиденции закроют для посещения. Все желающие смогут оставлять соболезнования на официальном сайте дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца Георга VI через десять дней после смерти. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

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