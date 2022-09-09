Брюссель, 9 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Спад экономики Европейского союза не является неизбежным, но его риск вырос. Об этом 9 сентября заявил сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

Kremlin.ru Паоло Джентилони

«Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, её риск очевидно вырос», — сказал Джентилони.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что трудные времена для европейской экономики ещё впереди.