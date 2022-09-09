Москва, 9 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ухудшение экономических перспектив и неопределённость с экономическим ростом в странах ЕС привело к беспрецедентному повышению ключевой ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

(сс) MPD01605 Европейский центральный банк

«Вместе с тем, повышение ключевой ставки ЕЦБ является запоздалой реакцией на растущую инфляцию в странах еврозоны. Эта реакция уже после восстановления экономики Европы от пандемии коронавируса была слабой и медленной.

Кроме того, политика «дорогих денег» в случае ЕС вряд ли является надёжной и эффективной антиинфляционной мерой, поскольку инфляция в Европе имеет специфическое происхождение и связана преимущественно с ростом цен на импортные энергоносители.

Поэтому меры, предпринимаемые ЕЦБ, могут просто не успевать за динамикой инфляции, поскольку при такой динамике цен на энергоносители вряд ли могут помочь весьма осторожные меры монетарной политики.

К тому же, для развитых стран повышение ключевой ставки едва ли можно назвать популярной мерой. США также прибегали в последние месяцы к повышению ключевой ставки, но экономика США устроена немного по-другому, чтобы обеспечить большую надежность применения данного инструмента.

Важно, что рост ключевой ставки происходит в условиях снижения кредитоспособности правительств стран ЕС, наблюдающейся по причине того, что правительства всеми силами стремятся помочь своему населению справиться с ростом цен на энергоносители путем различных компенсаций, субсидирования и т.п.

Общеизвестно, что многие страны еврозоны уже обременены высоким уровнем задолженности, а в последнее время доходность краткосрочных облигаций еврозоны существенно возросла (что, в принципе, можно частично рассматривать как следствие энергетического кризиса), и это представляет серьезный удар для стран с наибольшей задолженностью.

Между тем, повышение ключевой ставки будет вести и к росту доходности облигаций, и страны-должники окажутся в самом невыгодном положении. Однако ЕЦБ все равно принял данную меру, поскольку в противном случае повышается риск скатывания экономики Европы в глубокую рецессию — для компаний все большим бременем становятся высокие цены на энергоносители, а население все больше ограничивает свое потребление.

С другой стороны, увеличение ставки будет перекладываться банками на потребителей, что создает риск еще большего снижения их уровня жизни.

Более того, на валютном рынке наблюдается снижение курса евро, достигшего паритета к доллару США впервые с 2002 года, что делает импорт еврозоны более дорогим и усиливает инфляцию. Целевой уровень инфляции, установленный ЕЦБ, составляет 2%.

ЕЦБ вынужден предпринимать жесткие меры монетарной политики, чтобы удержать и инфляцию и стабилизировать экономический рост. Вопрос в том, насколько далеко ЕЦБ пойдет в жесткости своей политике, поскольку если она будет слишком агрессивной, то это нанесет ущерб и евро, и экономическому росту в целом.

Именно поэтому ЕЦБ некоторое время колебался, повышать ли ему ставку на 50 или 75 процентных пунктов. Однако даже 75 пунктов будет вряд ли достаточно (хотя ЕЦБ и такое повышение считает «гигантским»), поскольку инфляция уже существенно оторвалась от целевых значений.

Между тем, есть серьезный риск усиления энергетического кризиса и дальнейшего роста инфляции в ближайшие месяцы, поэтому вряд ли рост ключевой ставки и, соответственно, нормы сбережений, вряд ли сможет противодействовать росту инфляции.

В любом случае, ужесточение денежно-кредитной политики должно идти параллельно с разработкой и реализацией плана по экономическому восстановлению, которого у ЕС пока нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ на заседании 8 сентября принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов — с 0,50% до 1,25% годовых.

Читайте также: ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку