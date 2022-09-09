Таллин, , 14:28 — REGNUM

Кризис Pixabay.com

Предложение премьер-министра Эстонии Кайи Каллас предприятиям своей страны закрыться на время нынешнего экономического кризиса является неудачным и совсем не учитывает специфику многих отраслей национальной экономики.

Об этом эстонскому порталу stolitsa. ee заявила председатель профсоюза химиков страны Юлия Леонтьева.

По ее мнению, «закрытие или даже кратковременная остановка химического производств приведут просто к катастрофе, так как это сфера жизнеобеспечения тысяч домохозяйств».

Леонтьева подчеркнула, что Калас необходимо было бы дать практический метод, как это будет применено в жизни. «По моему мнению, это одно из самых неудачных предложений со стороны премьер-министра», — была категорична лидер профсоюзов.

Она также обратилась к Каллас с вопросом о том, кто будет компенсировать и оплачивать простой предприятиям, как и отправку во временный отпуск их работников.

«Люди, в настоящее время имеющие работу, а потом вдруг ее потерявшие на неопределенный срок, что будут делать? Искать работу за границей. Вернутся ли эти люди потом назад на свое прежнее место работы?», — продолжила задавать вопросы Леонтьева.