Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Американская телевещательная компания CNN, известная своей поддержкой Демократической партии США, возможно, находится в процессе перехода на правую повестку дня, соответствующие слухи ходят в медийных и политических кругах США, сообщает 9 сентября The Hill.

CNN Josh Hallett

Издание обращает внимание на то, что на такое развитие событий указывают изменения, которые произошли на телеканале за последние недели.

Так, хотя CNN категорически отрицает, что такое изменение имеет место, заявляя, что оно полностью сосредоточено на объективной журналистике, вызывают пристальное внимание недавние громкие увольнения в эфире в сочетании с определенным изменением тона освещения политических событий сети.

В частности, вопросы у левых американских политиков вызвала критика со стороны телеканала президента Байдена. Например, Брианна Кейлар, ведущая флагманской утренней программы CNN, на прошлой неделе раскритиковала Белый дом Байдена за решение использовать морских пехотинцев США и темно-красный фон на фоне речи, критикующей республиканцев Трампа.

«Что бы вы ни думали об этой речи, военные должны быть вне политики. Использование морских пехотинцев в форме в качестве массовки позади президента Байдена для политической речи противоречит этому. Это неправильно, когда демократы делают это. Это неправильно, когда это делают республиканцы», — написала ведущая в Twitter.

Кейлар также неоднократно критиковала Трампа на протяжении многих лет, что для некоторых сделало комментарии о Байдене еще более значительными.