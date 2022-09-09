Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Уралец отсудил 180 тыс. рублей у министерства строительства Свердловской области за неисполнение судебного решения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Свердловчанин имел право на получение жилья, поскольку в раннем возрасте остался без попечения родителей. Ещё в 2016 году суд обязал минстрой обеспечить молодого человека жильём, однако решение так и не было исполнено.

Спустя шесть лет после вынесенного решения свердловчанин снова обратился в суд. Инстанция постановила взыскать с министерства строительства региона 180 тыс. рублей компенсации за неисполнение решения суда, а также незамедлительно исполнить ранее вынесенное судебное решение.