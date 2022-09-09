Москва, , 14:25 — REGNUM Мораторий на банкротства, безусловно, не является нормой для обычной экономики и не должен длиться бесконечно, но решение о его отмене должно быть предельно взвешенным и приниматься только при существенном перевесе выгод для экономики над потерями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил и. о. директора института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин.

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«Вопрос продления или прекращения моратория содержит много составляющих и неизвестных, — сказал он. — Во-первых, сложно говорить, что ситуация полностью стабилизировалась и, соответственно, отпали факторы, в связи с которыми мораторий и был введен. Во-вторых, неясно, какое количество предприятий могут впасть в банкротство после отмены моратория, насколько лавинообразной будет волна банкротств и как это выдержит экономика. В-третьих, неясно, какими именно отраслевыми мерами поддержки планируется заменить мораторий в определенных сферах и насколько такие меры будут продолжительными, посильными для государства, эффективными и недекларативными».

Москвитин подчеркнул, что мораторий, безусловно, не является нормой для обычной экономики, не может и не должен длиться бесконечно.

«Но решение об отмене моратория должно быть предельно взвешенным и приниматься только при существенном перевесе выгод для экономики от этого над потерями. Пока такого обоснования, на наш взгляд, не представлено, — сказал эксперт. — Как нет, насколько известно, и конкретного, четко рассчитанного исходя из возможностей национального бюджета плана оказания замещающей мораторий господдержки тех или иных отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ не считают целесообразным продлевать мораторий на банкротства после 1 октября.

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