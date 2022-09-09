Красногорск, 9 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 сентября 2022 года дал старт автомобильному движению по первому пусковому комплексу нулевого этапа федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Московской области, которая строится по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Пресс-служба губернатора Московской области Владимир Путин дал старт движению на первом участке трассы М-12

Теперь автомобилисты смогут проехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до пересечения с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуева по трем полосам движения, минуя перегруженную федеральную дорогу М-7 «Волга». На этом участке установлен скоростной режим 110 км/час.

На новом пусковом комплексе протяженностью 23 км возвели 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка. Две транспортные развязки — с ЦКАД и А-108. Участок построен в рекордно короткие сроки, буквально за год.

В Московской области в церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

«Сегодня одной из ключевых стратегических задач является обеспечение связанности всей территории и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры, — заявил Марат Хуснуллин. — Мы подготовили предложение по дальнейшему развитию трансконтинентального маршрута. Его общая протяженность по коридорам «Север — Юг» и «Запад — Восток» составит 12 тысяч км. Он пройдет по территории 26 регионов. Еще столько же субъектов будет в зоне его тяготения.

Таким образом, создание маршрута обеспечит ускоренное экономическое развитие более 50 субъектов нашей страны. Его реализация предусматривает строительство обходов городов, доведение загруженных участков дорог до четырех полос движения, а также ликвидацию одноуровневых железнодорожных переездов. Дороги будут увязаны с логистическими центрами и портами. Большую часть запланированных мероприятий мы предусмотрели в пятилетнем плане по развитию дорожной сети».

Также в церемонии открытия дороги непосредственно на объекте принял участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

«Развитие дорожной сети — это одна из наших целей национального развития. Есть специальный большой федеральный проект, национальный проект, который этому посвящен. И, конечно же, он делается не ради себя самого, он делается ради наших граждан и ради наших предприятий. Появление такой дороги в таком густонаселенном регионе означает и более быстрое, и более комфортное, и более безопасное сообщение. Эту дорогу уже ждут в регионах. Готовятся промышленные площадки. Мы рассчитываем, что это приведет и к увеличению производства, и к появлению новых рабочих мест, и в целом к повышению качества и уровня жизни», — отметил полпред.

В следующем году будет открыто движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М-12 — от Московского скоростного диаметра (МДС) до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью 42,5 км. Сейчас там идёт активное строительство, как и на остальных этапах новой дороги.

Напомним, автомагистраль М-12 входит в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и является основной частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Скоростная дорога М-12 протяженностью 811 км свяжет российскую столицу с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарию.

Со вводом в эксплуатацию этой скоростной дороги время в пути от Москвы до Казани у автомобилистов займет всего 6,5 часа. Кроме того, магистраль гарантирует ускоренное развитие 4 из 8 крупнейших агломераций России: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской, где проживает 40% жителей страны. Открыть движение на всем протяжении трассы планируется в конце 2023 года. В 2021 году было принято решение о дальнейшем продлении М-12 до Екатеринбурга, таким образом, ее протяженность увеличится до 1600 км.