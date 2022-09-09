Москва, 9 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял процентные ставки в Еврозоне на рекордную величину в 75 базисных пунктов. Цель состоит в том, чтобы снизить годовую инфляцию к среднесрочной цели ЕЦБ в 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

JIP Европейский центральный банк

«Этот шаг следует за аналогичным увеличением со стороны Федеральной резервной системы США и, как ожидается, окажет давление на решение Банка Англии при пересмотре денежно-кредитной политики Великобритании на следующей неделе.

Растущая инфляция в Еврозоне, которая в прошлом месяце достигла рекордных 9,1% на фоне стремительного роста цен на природный газ, вынудила ЕЦБ отказаться от своего обычного свода правил постепенного повышения.

Не имея выбора, Центральный банк оставил в стороне опасения, что более высокие ставки усугубят текущее сокращение располагаемых доходов потребителей и увеличат глубину надвигающейся рецессии.

Так что повышение было «неизбежным» после неожиданного скачка общего уровня инфляции в августе. Несмотря на то, что рост цен во Франции снизился до 5,8% с 6,1% в июле, однако в большинстве других стран еврозоны рост был внушительным. В последние месяцы евро упал до паритета с долларом, увеличив стоимость импорта и усилив давление на рост цен.

ЕЦБ и другие мировые центральные банки разрываются между необходимостью подавить инфляцию и осознанием того, что риски рецессии продолжают расти. На принятие решения Европейского банка по ставке оказала влияние встреча управляющих центральных банков в Джексон-Хоул в прошлом месяце. Там было предписано бороться с инфляционным давлением, несмотря на прогнозы рецессии.

Повышение процентных ставок является типичным противоядием центральных банков от высокой инфляции. Однако проблема Европы в том, что инфляция исходит со стороны предложения в экономике стоимости нефти и природного газа, с чем ЕЦБ мало что может сделать напрямую.

Поэтому агрессивное повышение ставок, скорее всего, не поможет снизить общую инфляцию в Еврозоне. Экономика Европы далека от перегрева и почти неизбежно впадет в зимнюю рецессию, даже без дальнейшего повышения ставок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял процентные ставки в Еврозоне на рекордную величину в 75 базисных пунктов 8 сентября 2022 года. Теперь ключевая ставка в ЕС составляет 1,25% для кредитования банков, по депозитам 0,75%, ставка по маржинальным кредитам 1,5%.

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