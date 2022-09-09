Калат, Афганистан, , 14:22 — REGNUM Представители датской организации DRC Institute сообщили, что они начали строительство двух дамб в афганской провинции Забуль стоимостью 160 тысяч долларов США. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дамба valtercirillo

Согласно заявлению, одна дамба будет построена в районе Зафархейль недалеко от административного центра Забуля, а другая — в уезде Мизан.

Говорят, что строительство дамб началось уже давно.

По словам представителей DRC Institute, строительство каждой из дамб стоит 80 000 долларов, и они будут введены в эксплуатацию в ближайшие три месяца. Они добавляют, что эти плотины способны хранить тысячи кубометров воды и помогут развивать сельское хозяйство на близлежащей территории.

В последние годы в Забуле, как и в других регионах Афганистана, снизился уровень грунтовых вод, в результате чего сильно пострадали сельскохозяйственные угодья.