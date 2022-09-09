Москва, 9 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Москва проанализирует конкретные шаги после заявлений еврокомиссара об идее введения ограничений на туристические визы для граждан России. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Проанализируем конкретные шаги и решим», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский совет примет предложение полностью заморозить туристические визы для российских граждан.