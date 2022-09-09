Чебоксары, , 14:21 — REGNUM Попытки Запада установить «потолок» цен на российские энергоресурсы не имеют долгосрочной перспективы. Россия не должна поставлять сырьё странам, оказывающим подобное давление, но при этом необходимо более активно развивать собственную переработку нефти и газа. Об этом в Чебоксарах заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат считает, что Россия должна занимать «более твёрдую позицию» в условиях санкционного давления и попыток Запада ограничить цены на нефть и газ из России.

«Есть рынок. Рынок возьмёт своё, и какие-то административные попытки установить «потолки» долгосрочной перспективы точно не имеют. И нам нужно занимать более твёрдую позицию: если есть такое давление, то просто не поставлять продукцию тем, кто это давление оказывает», — отметил Анатолий Аксаков.

Парламентарий подчеркнул, что России нужно вплотную заняться вопросами глубокой переработки нефти и газа.

«Многие территории у нас находятся без газа — кто углём до сих пор отапливает, кто дровами. Мы — одна из самых богатейших стран в плане запасов газа, поэтому надо газифицировать страну, надо организовать глубокую переработку нефти и газа с тем, чтобы выдавать продукцию более высокой степени переработки, и она дороже будет продаваться. Плюс необходимо обеспечить себя топливом, которое должно быть высокого качества», — подчеркнул глава комитета по финансовому рынку.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия предлагает установить «потолок» цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне 50 евро за МВт/ч, или примерно 520 евро за тыс. куб. м газа. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция) к 5 декабря введут лимит цен на нефть, поставляемую из России.