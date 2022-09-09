Попытки установить «потолок» цен на нефть и газ бесперспективны — Аксаков
Чебоксары, 9 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Попытки Запада установить «потолок» цен на российские энергоресурсы не имеют долгосрочной перспективы. Россия не должна поставлять сырьё странам, оказывающим подобное давление, но при этом необходимо более активно развивать собственную переработку нефти и газа. Об этом в Чебоксарах заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
Депутат считает, что Россия должна занимать «более твёрдую позицию» в условиях санкционного давления и попыток Запада ограничить цены на нефть и газ из России.
Парламентарий подчеркнул, что России нужно вплотную заняться вопросами глубокой переработки нефти и газа.
Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия предлагает установить «потолок» цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне 50 евро за МВт/ч, или примерно 520 евро за тыс. куб. м газа. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция) к 5 декабря введут лимит цен на нефть, поставляемую из России.