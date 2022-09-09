Москва, 9 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Опасения стран ЕС на прекращение поставок газа из России в случае введения потолка цен полностью оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Страны Евросоюза с начала 2022 года уже сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, доведя их до 9% в настоящий момент времени. Озвученные главой Еврокомиссии предложения о введении дальнейших рестрикций на поставку российского газа имеют два варианта их реализации.

В первом варианте странам ЕС необходимо ввести максимальный предел стоимости для всего импортируемого из России газа либо назначить единого представителя для закупки «голубого топлива» из России.

Второй вариант предполагает разделение стран ЕС на «красную» и «зеленую» зоны — в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из «красной» зоны цены могут быть ограничены, а из «зеленой» — оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны «красной зоны».

В настоящее же время Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений. Для принятия ценового «потолочного решения» по России необходимо одобрение всех 27 стран-членов объединения, что вред ли будет реализовано на практике в процессе голосования.

Владимир Путин выступая 7 сентября на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметил, что в случае введения ограничения цен на российские энергоносители Западу грозит полная остановка поставок из России. «У России нет никаких проблем с реализацией природного газа. Тем более с такой экономикой, как Китай.

Изучаются и другие маршруты через Приморский край, через Монголию». Россия поставляла и будет поставлять газ по контрактным обязательствам. В случае принятия политических решений, противоречащих контрактам, контракты на поставку будут остановлены.

Агентство Fitch прогнозирует снижение уровня ВВП Еврозоны в 2023 году на 1,5-2 п. п. на фоне прекращения поставок российского газа. Причиной прекращения поставок стало «шоу», устроенное Канадой с поставкой отремонтированной газовой турбины для трубопровода «Северный поток — 1» не по адресу доставки.

При этом были нарушены все условия контракта по ремонту и транспортировке турбин «Северного потока». Ранее Правительство Канады и Евросоюз ввели санкции «на соответствующее оборудование».

В Европе уже начинают понимать авантюрный характер введения потолка цен на российский газ и не спешат выносить вопросы на совместную встречу министров энергетики стран ЕС. Не менее 10 стран Евросоюза выступили с предложением введения потолка цен для всех поставщиков газа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран Европейского союза опасаются ответных мер со стороны России в случае, если будет введён «потолок цен» на газ.

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