Белград, , 15:18 — REGNUM Сербия имеет право самостоятельно принимать решения о том, присоединится ли она к антироссийским санкциям или нет. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак 9 сентября в Белграде во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Новак, это суверенное право каждого государства. При этом Сербия должна руководствоваться собственными государственными интересами и интересами своих граждан при обсуждении подобных вопросов, подчеркнула президент Венгрии.

«Другой вопрос, будет ли Сербия обязана ввести санкции против России, если станет членом ЕС», — процитировал телеканал РТС слова Катлин Новак.

Она напомнила, что Венгрия, будучи членом ЕС, до сих пор поддержала все пакеты санкций против России, подчеркивая при этом, что такая политика нецелесообразна и что нужно определить, кому она в итоге нанесет вред.

Новак считает, что последствия санкций должна ощутить та страна, против которой они вводятся. Тем не менее, последствия антироссийских санкций ощущают все страны ЕС, добавила она.

«Цены растут, инфляция растет. Те, кто предлагал санкции, рассчитывал на то, что они гораздо больше скажутся на российской экономике, но этого не произошло», — отметила Новак.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС и присоединиться к антироссийским санкциям.