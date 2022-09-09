Дманиси, Грузия, , 14:14 — REGNUM В селе Квемо Орозмани Дманиси Дманисского муниципалитета, края Квемо-Картли Грузии 8 сентября представили общественности найденный там при археологических раскопках зуб человека, жившего 1,8 млн лет назад. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Археологические раскопки Аркадий Зарубин

Отмечается, что учёные установили принадлежность зуба виду Человек прямоходящий (Homo erectus). Также были найдены древние инструменты и останки вымерших животных. Доисторический очаг гоминидов нашли в сентябре 2021 года и с тех про проводили исследования.

«Открытие в Орозмани имеет мировое значение и наряду с Дманиси стало местом обнаружения древнейших останков рода Homo в мире за пределами Африки», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 1991 году возле Дманиси археологи обнаружили фрагменты черепов и челюстей двух древних людей, впоследствии прозванных Зезва и Мзия. Сначала их назвали Homo georgicus или «человек грузинский». Впоследствии учёные отнесли их к местной разновидности Homo erectus.

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