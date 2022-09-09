Харьков, Украина, 9 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Киевские боевики должны снять в Харьковской области картинку для западных СМИ. О дальнейшей их судьбе умалчивается, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, задача ВСУ — показать картинку западным партнёрам Киева, хозяевам, которые поставляют вооружение. Им нужно показать, как с применением этого вооружения занимаются населённые пункты.

«Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населённым пунктом флаг [киевского режима], что потом происходит с солдатами, никто не говорит», — сказал Ганчев.

В Харьковской области, подчеркнул он, ВСУ несут большие потери.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России перебросило бронетехнику и личный состав Вооружённых сил на харьковское направление. Там киевские боевики пытаются прорваться вглубь освобождённой Россией территории. В частности, они стараются пытаются перерезать трассу Балаклея — Купянск.

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