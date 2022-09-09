Париж, 9 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников национального совета по возрождению, снова встретиться в декабре, сообщает Le Figaro.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«Президент предложил нам встретиться в том же составе в декабре», — заявил прессе вице-президент ассоциации мэров Франции Ги Жоффруа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оппозиция, бойкотирующая национальный совет возрождения, «неправа».

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