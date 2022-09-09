Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможных встречах с летучими мышами. Об этом 9 сентября сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Летучие мыши часто попадают в жилые дома Марина Каширская © ИА REGNUM

Летучие мыши начинают впадать в спячку с сентября по октябрь, так как снижается температура воздуха и повышается влажность.

Животных можно встретить в трещинах и швах многоквартирных домов, также они могут обосноваться на чердаках, балконах и в подвалах. Эти места привлекают их, так как там отсутствуют сквозняки и наблюдается высокая влажность.

В связи с этим Росприроднадзор сообщает, что при встрече с летучими мышами животных нельзя пугать, брать в руки или кормить. Чтобы избавиться от залетевшей летучей мыши, нужно сперва надеть плотные перчатки, взять животное, а в момент, когда оно успокоится, накрыть полотенцем. Далее следует поместить её в коробку и отпустить на улице.

В ведомстве также напомнили, что эти животные могут быть переносчиками различных заболеваний. В случае если получен укус, нужно обработать рану антисептиком, а затем обратиться к врачу.