Набережные Челны, Татарстан, 9 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 53-летнего бывшего руководителя транспортной экспедиционной компании утверждено обвинительное заключение в преднамеренном банкротстве. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

По версии следствия, с марта 2014 года по июнь 2015 года обвиняемый, являясь руководителем компании, организовал вывод активов в подконтрольную ему фирму, умышленно ухудшив имущественное положение компании. Предприятие оказалось неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму более 43 млн рублей и было признано банкротом.

Вину бывший директор не признает. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Набережночелнинский городской суд.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии бывшему главе крестьянского (фермерского) хозяйства инкриминируют преднамеренное банкротство. Предполагается, что он необоснованно списал деньги с расчетных счетов и произвел отчуждение имущества на общую сумму более 61 млн рублей.

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