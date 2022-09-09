Волгоград, 9 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Высшую городскую награду получил 9 сентября бывший глава Волгограда Виталий Лихачёв, сообщает пресс-служба администрации города.

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Передача знака «Почётный гражданин города-героя Волгограда» и благодарственных писем прошла в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Экс-мэр удостоен высокого звания «за значительный вклад в социально-экономическое развитие города».

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Лихачёв сложил свои полномочия в сентябре 2021 года, избравшись по партийному списку «Единой России» в Государственную думы VIII созыва. Инициатива ветеранского сообщества наградить мэра не понравилась пользователям социальных сетей.