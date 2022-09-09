Москва, , 14:08 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры переброски бронетехники и личного состава на харьковское направление.

БТР-82 Vitaly V. Kuzmin

На обнародованных кадрах видны десятки бронемашин, идущих колонной по трассе и грунтовой дороге.

В частности, в составе колонн показаны бронетранспортёры БТР-82А с дополнительной защитой, армейские грузовики, буксирующие гаубицы «Мста-Б», инженерная и прочая техника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что перед киевскими боевиками стоит задача прорваться вглубь освобождённой Россией территории Харьковской области. По его словам, на данном этапе киевские вооружённые боевики пытаются перерезать трассу Балаклея — Купянск, через которую идёт снабжение союзных сил России, ДНР и ЛНР на одном из участков фронта.

Читайте также: Безсонов: Киев пытается прорваться вглубь Харьковской области

Однако, по его словам, эти попытки безуспешны: активно работает союзная авиация и артиллерия.

Ранее по теме: Киевские боевики продолжают наступление на Купянск