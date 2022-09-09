Донецк, 9 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Зайцево и Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Помимо того, указывается, что в 12:50 киевские нацисты выпустили девять снарядов калибра 152 мм по Новосёловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Киев не сможет победить Москву.