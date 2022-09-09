Москва, 9 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Видеозапись инструктажа наблюдателей от партии «Яблоко» на выборах разного уровня в России, который проводил лектор из движения в защиту прав избирателей «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), выложил 9 сентября телеграм-канал «Опер пишет».

Иван Шилов ИА REGNUM Пятая колонна, предатели

«Неизвестный снял инструктаж наблюдателей от партии «Яблока». В инструктаже участвовал лектор из движения «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), который, помимо стандартных методических рекомендаций, дал указание на совершение провокаций на избирательных участках с целью подрыва легитимности голосования, а также создания конфликтной ситуации с избирательной комиссией и удаления с УИКа», — говорится в прикреплённом к видео сообщении.

Также на выложенных в интернет кадрах видно стулья, на которых сидят участники инструктажа и слышен голос лектора, рассказывающего о том, как будущим наблюдателям вести себя во время работы на избирательных участках, устраивая там провокации.

«Наша основная задача — это признать выборы нечестными. К сожалению, у нас сейчас стало меньше наблюдателей, но это не повод унывать, это повод каждому из нас быть намного активней», — сказал он.

Также лектор рассказал о способах, которыми он предлагает добиваться вышеозначенной задачи.

«Первое, что мы можем сделать, это конечно же фиксировать нарушения все, которые будут происходить», — добавил он, уточнив, что наблюдателям из-за их меньшего числа стоит подходить к членам избирательных комиссий и пытаться вывести их бытовой беседой на конфликт, снимая это на телефон.

«Если конфликт зашёл совсем далеко, начинают вызывать полицию, ничего не бойтесь, стойте на своём до конца. Если вдруг вас выгонят — это как раз то, что нам необходимо. За это будут вам дополнительные плюшки, премия, то есть мы вас отблагодарим за это кроме основной оплаты, которая у вас есть», — отметил лектор.

При этом он уточнил, что темы для создания таких конфликтов содержатся в методических материалах, которые лектор предложил слушателям разобрать и добавил, что в случае, если в результате указанного конфликта устроившие его будут забраны в полицию, об этом нужно написать в чате одного из мессенджеров, после чего попавшего к правоохранителям слушателя якобы сразу должны забрать оттуда юристы организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 06:00 мск система онлайн-голосования российской столицы подверглась более чем 350 атакам хакеров.

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Сопредседатель Движения «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Г.А. Мельконьянц:

«Сегодня, 09 сентября 2022 года в 14:06 на сайте вашего СМИ былопубликован материал «В Сети появились кадры инструктажанаблюдателей от партии «Яблоко» regnum.ru/news/polit/3692178.htmlВ тексте данного материала утверждается, что в сети выложили"Видеозапись инструктажа наблюдателей от партии «Яблоко» на выборахразного уровня в России, который проводил лектор из движения в защитуправ избирателей «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)…».Также в материале приводится цитата с сообщения некогоанонимного телеграмм канала: «Неизвестный снял инструктажнаблюдателей от партии «Яблока». В инструктаже участвовал лектор издвижения «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), который, помимо стандартных методических рекомендаций, дал указание насовершение провокаций на избирательных участках с целью подрывалегитимности голосования, а также создания конфликтной ситуации сизбирательной комиссией и удаления с УИКа».Извещаем Вас о том, что данная информация не соответствуетдействительности, Движение в защиту прав избирателей «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) не имеетникакого отношения к видео на этом ролике. «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) всегда придерживалсявысоких стандартов наблюдения и всегда инструктирует наблюдателейбыть корректными, уважать закон и избегать конфликтных ситуаций».