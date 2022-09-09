Вальядолид, Испания, , 14:05 — REGNUM Национальный географический институт Испании зарегистрировал два землетрясения менее чем за сутки в Перилья-де-Кастро (муниципалитет Самора). Об этом пишет агентство EFE.

Землетрясение Zeml.info

Жители близлежащих населённых пунктов могли почувствовать подземные толчки. Первое землетрясение магнитудой 3,5 произошло рано утром 8 сентября, за ним последовало другое, в 22:03, магнитудой 2,9.

Последнее сейсмическое движение, зафиксированное в этом муниципалитете, расположенном примерно в 35 километрах к северо-западу от Саморы, рядом с водохранилищем Рикобайо на реке Эсла.