Купянск, Бывш. УССР, 9 сентября 2022, 14:11 — REGNUM Ни одна из диверсионно-разведывательных групп, направленных киевским режимом, не смогла проникнуть на территорию Купянского района Харьковской области. Об этом глава района Максим Губин заявил 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, группы диверсантов не раз пытались проникнуть в район, но российские войска плотно удерживают позиции.
«Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района», — подчеркнул Губин.
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