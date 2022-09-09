Купянск, Бывш. УССР, , 14:11 — REGNUM Ни одна из диверсионно-разведывательных групп, направленных киевским режимом, не смогла проникнуть на территорию Купянского района Харьковской области. Об этом глава района Максим Губин заявил 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

По его словам, группы диверсантов не раз пытались проникнуть в район, но российские войска плотно удерживают позиции.

«Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района», — подчеркнул Губин.

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