Москва, , 14:03 — REGNUM Фракция «Новые люди» в Госдуме направила в российское правительство и Верховный суд РФ законопроект, в котором предлагается дополнить Уголовный кодекс отдельной статьей об ответственности за пытки, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

За решеткой Naukrinama.com

Напомним, ранее в России был принят закон, согласно которому пытки были переведены в разряд особо тяжких преступлений и считаются должностными.

Среди авторов нового законопроекта руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и его коллеги по фракции, среди которых — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции Сардана Авксентьева.

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 286.2 — «Пытки и иные виды жестокого обращения». В частности, предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы, если пытка была совершена по мотивам ненависти или в отношении беременной женщины, а также до 20 лет, если пытка повлекла смерть или была организована группой лиц.

«Пытки не должны восприниматься как норма, как что-то обыденное. В первую очередь, нужно признать пытки отдельным преступлением в Уголовном кодексе. Крайне важно расширить и возможности общественного контроля — ОНК и института омбудсменов. Также будем добиваться создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с пытками, и вести статистику о количестве возбуждаемых дел», — сказал Нечаев, комментируя законопроект.

Фракция планирует внести законопроект в Госдуму сразу после получения необходимых заключений.

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