Харьков, Бывш. УССР, , 14:01 — REGNUM Киевский режим стянул все резервы в Харьковскую область и тысячами шлёт людей на убой, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ВСУ подтянули все свои резервы и «пытаются показать победу» на трупах солдат.

«У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой», — сказал Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ганчев также рассказал об ожесточённых боях в пригородах Балаклеи и у посёлка Шевченково. ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск.

Читайте также: Ожесточённые бои идут на подступах к Балаклее