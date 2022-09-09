Харьков, Украина, 9 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевский режим стянул все резервы в Харьковскую область и тысячами шлёт людей на убой, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, ВСУ подтянули все свои резервы и «пытаются показать победу» на трупах солдат.

«У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой», — сказал Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ганчев также рассказал об ожесточённых боях в пригородах Балаклеи и у посёлка Шевченково. ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск.

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