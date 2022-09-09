Нытва, Пермский край, 9 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Нытвенском районе Пермского края осуждён бывший директор производственной компании «Комфорт». Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуратура Калужской области Приговор суда

По данным ведомства, компания заключила в 2018 году муниципальный контракт с администрацией Уральского городского поселения на отлов бездомных животных. Не исполнив обязательства по договору, директор организации передал заказчику фиктивные документы об оказании услуг. В результате компания получила деньги за услуги, которые на практике не были оказаны в полном объеме.

Нытвенский районный суд назначил фигуранту головного дела штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.