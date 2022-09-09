Симферополь, , 13:58 — REGNUM Крупные торговые сети в Крыму предоставят скидки военнослужащим и членам семей участников специальной военной операции. Об этом 9 сентября в телеграм-канале сообщила исполняющая обязанности министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В рамках акции «Все для Победы!», проводимой общероссийским общественным движением «Народный фронт», Минпромом Крыма проработан вопрос с крупным сетевым ритейлом о поддержке военнослужащих и членов их семей», — написала Элекчян.

Она пояснила, что в рамках акции крупные торговые сети выпустили лимитированное количество специальных карт. По ним можно будет воспользоваться скидкой на любые товары. Участниками акции стали три крупных крымских ритейлера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал бизнес сохранять рабочие места с хотя бы минимальной зарплатой для сотрудников, отправившихся добровольцами в зону СВО.