Уфа, 9 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Памятник национального героя Башкирии Салавата Юлаева посетили в Уфе участники мотопробега Донбасс — Кузбасс. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Https://t.me/Tsybulskiy_A Мотопробег в поддержку российской армии

Сообщается, что мотопробег «Донбасс — Кузбасс» был организован, чтобы поддержать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также прославить подвиг кузбасских спортсменов, которые в 1935 году совершили лыжный переход «Кузбасс — Донбасс».

Отмечается, что колонна мотоциклистов прибыла в Уфу. Они посетили памятник национального героя Башкирии Салавата Юлаева, провели встречу со спортивной общественностью в центре спортивной подготовки Римы Баталовой.

Сообщается, что далее колонна мотоциклистов направится в Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск и Кемерово.

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