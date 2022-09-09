Кострома, 9 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Костроме готовятся открыть очистные сооружения, построенные в районе пересечения Речного проспекта и улицы Судостроительной. Об этом сообщает администрация города. Они обеспечат сбор стоков с Первомайского посёлка и прилегающих к нему улиц. Кроме этого, система предусматривает их очистку таким образом, чтобы в реку Кострому уходила уже чистая вода.

Администрация Костромы Строительство очистных сооружений в Первомайском

Сейчас все элементы сооружения замкнуты в единую систему, провести пуско-наладочные работы на объекте планируется до конца сентября. Сооружения будут чистить воду от песка, нефтепродуктов, вредных бактерий и микроорганизмов. Они способны перерабатывать до 300 литров воды в секунду. Этих мощностей достаточно, чтобы обслужить микрорайон в случае, если он будет активно застраиваться жилыми домами и соцобъектами.

Всего до конца 2022 года в Костромской области заработают три объекта, за счёт которых сброс неочищенных стоков в бассейн Волги сократится на 19 млн 400 кубометров в год. Это два очистных сооружения ливневой канализации в Костроме, сооружения в Волгореченске. Указанный объём достаточно велик — для сравнения, основные очистные сооружения Костромы — Коркинские сбрасывают 31 млн кубометров стоков в год.