Мадрид, 9 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Третий вице-премьер и министр по вопросам экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила о необходимости согласования в Евросоюзе мер по сокращению потребления электроэнергии. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом министр указала, что каждая страна Евросоюза должна иметь «свободу действий» для определения «своего собственного пути» достижения этого сокращения.

Она также назвала предложение ЕС об ограничении потребления электроэнергии «хорошей идеей».