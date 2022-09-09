Ташкент, , 13:58 — REGNUM Саммит ШОС в Узбекистане, который состоится в сентября в Самарканде, посетят 15 глав государств и руководители 10 международных организаций, сотрудничающих с ШОС, передает корреспондент ИА REGNUM. Узбекистан предлагает странам ШОС переосмысление ценности многостороннего сотрудничества в период геополитических и экономических потрясений на глобальном уровне.

Василий Верещагин. Мавзолей Гур-Эмир. Самарканд. 1869—1870

Поэтому ожидается, что на Самаркандском саммите ШОС Шавкат Мирзиёев выступит с рядом инициатив и предложений, призванных служить существенному обновлению повестки дня и модернизации деятельности организации. На Самаркандском саммите ожидается подписание Меморандума об обязательствах Ирана, что откроет стране прямой путь к членству в ШОС. Кроме этого, Меморандумы о предоставлении статуса партнёра по диалогу подпишут с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Одобрение заявок на получение статуса партнёров ожидается с Бахрейном и Мальдивами.

В рамках проведения саммита планируется подписать ряд важных решений. Уже подготовлены 30 согласованных документов, нацеленные на усиление многопланового взаимодействия ШОС с выведением сотрудничества на новый уровень. При этом, как утверждают организаторы, данный список будет ещё более расширен. Главным итоговым документом саммита станет Самаркандская декларация, которая отразит общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем с обозначением приоритетов по развитию организации.