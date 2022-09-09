Вашингтон, 9 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В ходе визита в Брюссель, где должна состояться встреча глав энергетических ведомств стран Европейского союза, государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и обсудить поддержку Киева. Об этом 9 сентября в Twitter заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где он встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить поддержку [б. УССР] союзниками по НАТО», — написал Прайс.

Он также добавил, что темой обсуждения станут и долгосрочные планы альянса по сдерживанию «российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Отмечалось, что своим визитом он продемонстрировал поддержку киевскому режиму.

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На встрече с представителями режима Зеленского госсекретарь пообещал, что Киев получит долгосрочную военную помощь в виде финансирования сверх того, пакета поддержки в сумме $675 млн, о котором ранее объявил министр обороны США Ллойд Остин.