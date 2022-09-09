Сеул, 9 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В КНДР с размахом отметили 74-ю годовщину основания республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Сообщается, что торжество состоялось у подножия холма Мансу в Пхеньяне, где воздвигнуты бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Известно, что мероприятие, в рамках которого состоялось авиашоу с участием десантников, посетил глава КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу.

Между тем в Южной Корее отметили, что в КНДР обычно проводят масштабные торжества каждую пятую и десятую годовщину важного национального праздника. Предполагается, что в текущем году размах мероприятия связан с усилиями властей по укреплению единства после наводнений и победы над коронавирусом.

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