Тбилиси, 9 сентября 2022, 13:55 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент страны Саломе Зурабишвили 9 сентября выступили на церемонии закрытия международных военных учений Noble Partner («Достойный партнёр»), проходивших под Тбилиси под командованием представителей США, передаёт Общественное телевидение.

Учения Noble Partner
Учения Noble Partner
Defense.gov

«Эти учения — ещё один последовательный шаг в направлении углубления нашего международного сотрудничества, профессионализма нашей гордой армии и оперативной совместимости с НАТО», — сказал Гарибашвили.

«Это ещё один наглядный пример того, что для наших партнёров все более важной становится роль Грузии», — отметила Зурабишвили.

В учениях, начавшихся 29 августа, участвовали более 2400 военнослужащих из 21 страны.

Стоит отметить, что учения Noble Partner проходили шестой раз. В этом году на открытии впервые не присутствовали первые лица Грузии. Наиболее высоким должностным лицом был заместитель министра обороны.

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