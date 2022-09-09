Тбилиси, 9 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент страны Саломе Зурабишвили 9 сентября выступили на церемонии закрытия международных военных учений Noble Partner («Достойный партнёр»), проходивших под Тбилиси под командованием представителей США, передаёт Общественное телевидение.

Defense.gov Учения Noble Partner

«Эти учения — ещё один последовательный шаг в направлении углубления нашего международного сотрудничества, профессионализма нашей гордой армии и оперативной совместимости с НАТО», — сказал Гарибашвили.

«Это ещё один наглядный пример того, что для наших партнёров все более важной становится роль Грузии», — отметила Зурабишвили.

В учениях, начавшихся 29 августа, участвовали более 2400 военнослужащих из 21 страны.

Стоит отметить, что учения Noble Partner проходили шестой раз. В этом году на открытии впервые не присутствовали первые лица Грузии. Наиболее высоким должностным лицом был заместитель министра обороны.