Белград, , 15:26 — REGNUM Венгрия выступает за интеграцию Сербии в Евросоюз. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак 9 сентября в Белграде, после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«ЕС нуждается в Сербии, и Венгрия каждый раз поддержит решения, направленные на скорую интеграцию Сербии в ЕС», — процитировал телеканал РТС слова Новак.

Президент Венгрии отметила, что с главой Сербии они обсудили проблемы, связанные с ситуацией в балканском регионе и в мире в целом, прежде всего конфликт на территории б. УССР и последствия антироссийских санкций.

«Мы оцениваем, что этот конфликт закончится нескоро. Мы всегда выступаем за мир, за достижение соглашения в ходе переговоров, так как вооруженный конфликт несет огромные последствия не только для граждан [б. УССР], но и для всех остальных граждан Европы», — заявила Новак.

По словам Новак, Европе предстоит период вызовов, на которые нужно ответить.

Президент Венгрии также высказала благодарность Сербии за те усилия, которые официальный Белград прилагает для решения мигрантского кризиса.

Напомним, что президент Вучич ранее заявил о том, что Сербия начала складировать газ в подземных хранилищах в Венгрии, который в любой момент может использовать для своих нужд.