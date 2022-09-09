Ярославль, 9 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ярославской области все избирательные участки участки продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ярославской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM КОИБ

«Все сообщения были проверены, реальных угроз не установлено, избирательный процесс не приостанавливался. Все избирательные участки работают в штатном режиме», — сообщила председатель Облизбиркома Елена Новик.

Напомним, 9 сентября, в день начала трёхдневного голосования, звонки с сообщением о минировании, оказавшиеся впоследствии ложными, поступили в ряд образовательных учреждений — средние школы №59,52,4,43, 42, гимназию №3 и Ярославский политехнический колледж.

В школы в других районах области подобных звонков не поступало.