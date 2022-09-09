Москва, , 13:53 — REGNUM Сохранение существенного объема резервов нефти в текущих условиях не является критичным для США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

Добыча сланцевой нефти в США

«Действующая программа продажи нефти из стратегических резервов в США предполагает реализацию 180 млн баррелей в период с мая по октябрь включительно. Таким образом, минэнерго США планирует продавать по 1 млн баррелей в сутки в этот период.

Тем не менее, по состоянию на 2 сентября, объем продаж отставал от плана и составлял 6 млн баррелей в неделю вместо планируемых 7 млн.

Отметим, что правительство США и ранее хотело избавляться от избыточных запасов. Согласно принятым законодательным актам, США планировали сократить объем стратегических резервов до 300 млн баррелей к 2032 году.

По состоянию на 2 сентября, объем госрезервов США составлял 442,5 млн баррелей, поэтому к моменту окончания действующей программы продаж нефти объем стратегических резервов может сократиться до 383,5 млн баррелей (при соблюдении планов по продажам).

США могут принять решение о продлении программы по реализации нефти из госрезервов на период активного отопительного сезона (ноябрь–февраль), так как высокие цены на газ и уголь приведут к повышению спроса на нефтепродукты как альтернативного топлива со стороны электрогенерации из-за необходимости обогрева помещений.

Спрос со стороны генерации может увеличить потребление нефтепродуктов на 1 млн баррелей в сутки в активной фазе отопительного сезона. В случае продления программы минэнерго США стратегические резервы Штатов могут сократиться еще на 120 млн баррелей к марту 2023 года, до 260 млн. На начало 2022 года госрезервы составляли 593,7 млн баррелей.

Сохранение существенного объема стратегических резервов в текущих условиях не является критичным для США. Общие запасы жидких углеводородов (включая коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов) на 2 сентября составляли 1 668 млн баррелей.

Госрезервы создавались во времена, когда Штаты являлись крупнейшим импортером нефти в мире, однако в 2022 году США являются чистыми экспортерами жидких углеводородов.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США за вычетом их импорта составил 141 млн баррелей. При этом общие запасы жидких углеводородов снизились всего на 121 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов для того, чтобы попытаться сбить рост цен на топливо, изучают в данный момент власти США.

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