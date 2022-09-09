Омск, 16 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Омский «Авангард» на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2.

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На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Авангарда» Иван Николишин. «Локомотив» отыгрался на 44-й минуте благодаря голу форварда Максима Шалунова.

Победу ярославской команде принесла шайба нападающего Максима Берёзкина во втором овертайме.

Таким образом, «Локомотив» вышел вперёд в серии— 1:0.

Как сообщало ИА Регнум, в 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл действующего чемпиона — московский ЦСКА. Серия завершилась со счётом 4:1.

По словам главного тренера «армейцев» Сергея Фёдорова, ЦСКА не смог показать требуемый уровень игры. Он отметил, что команде и тренерскому штабу предстоит провести тщательную работу над ошибками, чтобы в следующем сезоне достичь лучших результатов.