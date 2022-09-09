Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В Чувашии после резкого и продолжительного похолодания прогнозируется резкое потепление. Ожидается, что температура будет достигать +20 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, с 9 сентября погоду в республике определяет скандинавский антициклон, поэтому порывы ветра достигают 9 м/с. В ночь на 10 сентября возможны слабые заморозки, сохранится ветреная погода, но при этом чуть потеплеет.

11 сентября в Чувашии будет преобладать облачная, но сухая погода, а 12 и 13 сентября прогнозируется повышение температуры до +10…+15 градусов.

14 — 15 сентября станет ещё теплее, ожидается +15…+20 градусов, но уже 16 сентября холодный фронт принесёт кратковременные дожди. По предварительным прогнозам, в выходные дни, 17 — 18 сентября, будет дождливо и ветрено.

Синоптик-любитель отмечает, что за последние трое суток в Чувашии выпала четверть сентябрьской нормы осадков (13 литров воды на 1 кв. метр земли). По расчётам, в ближайшие две недели в Чебоксарах может выпасть ещё 40 литров воды на 1 кв. метр земли.

Как сообщало ИА REGNUM , 8 сентября в Чувашии спасатели предупредили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в лесах, а ранее предупреждали об оранжевом уровне погодной опасности из-за заморозков на почве.

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