Копенгаген, 9 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Дания подписала соглашение с Руандой, которое приблизит ее к созданию центра по предоставлению убежища за пределами Европейского союза с целью сократить число прибывающих мигрантов, сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Jorge Lascar Копенгаген

Две страны заявили о «совместном стремлении» сотрудничать в области предоставления убежища и о том, что создадут механизм по переправлению беженцев из Дании в Руанду, говорится в заявлении, опубликованном копенгагенским правительством 9 сентября.

В Великобритании аналогичные планы по отправке мигрантов в Руанду привели к длительной судебной тяжбе и горячим дебатам, в том числе между кандидатами в лидеры Консервативной партии. В Дании, которая за последние десятилетия значительно ужесточила иммиграционную политику, план правительства, впервые озвученный еще в 2020 году, столкнулся с сопротивлением со стороны парламентских партий.

В августе Дания заявила, что откроет представительство с двумя дипломатами в руандийской столице Кигали.

«Мы работаем над созданием более справедливой системы предоставления убежища и предпринимаем новые шаги, — сказал министр по делам иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад 9 сентября. — Важно не торопить события, а тщательно работать над достижением соглашения в соответствии с международными обязательствами Дании и Руанды».