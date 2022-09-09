Казань, , 13:48 — REGNUM В Татарии 10 сентября ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Заморозки. Осень Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10 сентября на территории Татарии местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до —1 °С. Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах с крупой, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ˚С, днем — около +14 ˚С.

В воскресенье, 11 сентября, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит +2…+7 ˚С, на почве возможны слабые заморозки, днем потеплеет до +11…+16 ˚С.

В период с 10 по 16 сентября в западных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области в связи с прогнозируемыми заморозками 10 сентября.

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